LIVE Sonego-Rublev 2-6 3-6 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | il russo accede ai quarti

Nella partita valida per i sedicesimi di finale dell’ATP di Barcellona, il russo ha conquistato il passaggio ai quarti di finale battendo il giocatore italiano in due set, 6-2 e 6-3. La sfida è terminata con l’ultimo dritto del tennista italiano che è uscito lungo, decretando la fine dell’incontro. La partita si è conclusa in modo rapido nonostante l’aspetto di lunghezza complessiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RUBLEV b. SONEGO 6-2, 6-3! Fuori l’ultimo dritto del torinese e allora si chiude una partita lunghissima nonostante lo score. 40-A Gran rovescio un cross di Rublev che stava per perdere il punto non chiudendo il dritto al volo e lasciando una palla che è uscita di un centimetro. 40-40 Fuori di un millimetro il dritto carico del russo. 40-A Doppio fallo e secondo match point. 40-40 Col servizio! 30-40 Cede per primo Sonego di rovescio. Match point. 30-30 Gran risposta lungoriga di rovescio e comoda chiusura di dritto. 30-15 Lungo il passante di rovescio di Sonego. 30-0 Russo anche più nervoso adesso rispetto all’inizio, quando era sotto di un break.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 2-6, 3-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il russo accede ai quarti Notizie correlate LIVE Sonego-Rublev 1-0, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: iniziato il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Largo il chop difensivo di Sonego. LIVE Sonego-Rublev 2-6, 1-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro interrompe il parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Assist questa volta con la palla corta. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sonego-Rublev oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming; Live Lorenzo Sonego - Andrey Rublev - Barcellona Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 16/04/2026; Barcellona LIVE, Sonego sfida Rublev per un posto ai quarti: cronaca in diretta dalle 13.30; Sonego-Rublev: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Sonego-Rublev 2-6, 4-5, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il russo serve per il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Servizio a segno. 40-30 Su salva il russo con l’errore in risposta di Sonego. 30-30 Doppio FALLO! Il russo è ... oasport.it Barcellona LIVE, Sonego sfida Rublev per un posto ai quarti: cronaca in diretta dalle 13.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA Sono cinque i precedenti giocati in carriera da Lorenzo Sonego e Andrey Rublev sul circuito ATP e il ... sport.tiscali.it Troppo Rublev per Sonego, il russo passa ai quarti di Barcellona x.com GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream facebook