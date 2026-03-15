LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6 6-7 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il russo è tornato e giocherà la finale con Sinner

Daniil Medvedev ha vinto la partita contro Alcaraz in tre set e si è qualificato per la finale di Indian Wells 2026, che si disputerà domani contro Jannik Sinner. La partita è stata segnata dalla ripresa del russo nel circuito e dall’attesa per l’incontro decisivo con l’italiano. La diretta ha concluso con questa notizia, riportando l’esito dell’ultimo match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE che riaccoglie in modo piacevole nel tennis mondiale che conta Daniil Medvedev, domani la finale di Indian Wells 2026 tra il russo e Jannik Sinner. Un saluto sportivo! 01:15 Super, clamorosa percentuale sulla seconda di servizio per il russo: addirittura 74% e ZERO doppi falli, rischiando tantissime seconde palle. Alcaraz si ferma a 69% con la prima e 57% con la seconda, ma a tratti non sapeva cosa fare per via del fatto che Medvedev avesse una soluzione a qualsiasi quesito posto dall’iberico. 01:12 Il campione Slam russo è tornato, partita perfetta e finale a Indian Wells contro Sinner per Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 6-7, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il russo è tornato e giocherà la finale con Sinner Articoli correlati LIVE Alcaraz-Medvedev 2-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: domina il russo nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Servizio, rovescio e addirittura tocchettino morbido Medvedev! 40-15 Non risponde sulla seconda di... LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 1-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: grande 1° set del russo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Stecca di nuovo un dritto l’iberico! 40-15 Altro gratuito di dritto Alcaraz. Tutto quello che riguarda LIVE Alcaraz Medvedev 3 6 6 7 ATP... Temi più discussi: Live Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 14/03/2026; Sinner-Zverev e non solo: semifinali LIVE su Sky; LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il redivivo russo confida nel colpaccio; Alcaraz resta imbattuto nel 2026, Draper eliminato da Medvedev. LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 6-7, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il russo è tornato e giocherà la finale con SinnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Servizio vincente. Ora serve Medvedev. 2-6 Ace. 1-6 Prima vincente, 5 match point! 1-5 FUORI! Il rovescio ... oasport.it Alcaraz diretta Indian Wells: segui la semifinale con Medvedev. Tennis oggi LIVELo spagnolo numero uno del mondo sfida il russo sul cemento del Masters 1000 statunitense: il vincitore sfiderà Sinner per il titolo. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Incredibile a Indian Wells: durante uno scambio con Medvedev, a Carlos Alcaraz è successo un imprevisto ed è rimasto letteralmente senza una scarpa nel bel mezzo del gioco! bnpparibasopen facebook Di nuovo in campo con la seconda semifinale californiana: Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev Nono incontro fra i due con gli ultimi quattro vinti dallo spagnolo x.com