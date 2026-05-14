Al Foro Italico, il primo set tra Sinner e Rublev si conclude con un punteggio di 6-2 a favore dell’italiano. Durante il game, il moscovita commette un errore di volée con il dritto, mentre Sinner risponde con un potente diritto che lo porta a vincere punti. La partita è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale segnalano un momento favorevole per l’azzurro. La sfida continua con il pubblico che segue con attenzione ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Disastrosa volèe di dritto del moscovita. 30-15 Decolla la risposta di dritto di Sinner. 15-15 Prima vincente di Rublev. 0-15 Pessimo dritto in uscita dal servizio del russo. SECONDO SET 6-2 PRIMO SET SINNER! A metà rete il dritto difensivo del moscovita. Termina qui il primo parziale. 40-30 SET POINT SINNER. Prima esterna vincente dell’azzurro. 30-30 Di pochissimo in corridoio il rovescio lungolinea in spaccata del numero uno del mondo. 30-15 Secondo ACE di Jannik. 15-15 Prima in kick perfetta dell’altoatesino. 0-15 Risposta aggressiva e buon dritto in avanzamento del russo. 5-2 DOPPIO BREAK SINNER! Il moscovita si consegna all’avversario con una sciagurata palla corta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev 6-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo parziale

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