LIVE Sonego-Rublev 2-6 1-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’azzurro interrompe il parziale

Durante il match tra Sonego e Rublev all'ATP di Barcellona, il russo ha vinto il primo set 6-2 e si è portato avanti nel secondo, con il punteggio di 2-1. L'azzurro ha interrotto un parziale di Rublev con un colpo di palla corta, mentre il russo ha risposto con un dritto sulla seconda palla dell'avversario. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Assist questa volta con la palla corta. 30-0 Non risponde di dritto il russo sulla seconda. 15-0 Servizio e smorzata. 1-3 Tiene la battuta Rublev e fa un altro passo verso i quarti. 40-15 Prima vincente. 30-15 Mette in rete Sonego un dritto in palleggio che avrebbe potuto riaprire la contesa. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Con il dritto Sonego, ci siamo! 1-2 E allora, torna a vincere un gioco Sonego. A-40 Non parte dalla racchetta il rovescio di Rublev. 40-40 Prima vincente, si riprende con i vantaggi: immancabili!!! 30-40 Si salva di volo l’azzurro ma mette out lo smash. 30-30 Servizio vincente! 15-30 Altro errore di Sonego.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 2-6, 1-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro interrompe il parziale Notizie correlate LIVE Sonego-Rublev 2-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: parziale di 0-6CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Gira lo scambio col lungoriga di rovescio e spinge di dritto il russo. LIVE Sonego-Rublev 2-6, 0-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: parziale di 0-7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Recupero vincente di Sonego su una volée incerta e facilissima che Rublev non ha chiuso!!! 30-30... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sonego-Rublev oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming; Live Lorenzo Sonego - Andrey Rublev - Barcellona Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 16/04/2026; Barcellona LIVE, Sonego sfida Rublev per un posto ai quarti: cronaca in diretta dalle 13.30; Sonego-Rublev: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Sonego-Rublev 2-6, 0-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: parziale di 0-7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Risposta aggressiva e punto Sonego. A-40 Gran slice e comoda chiusura. 40-40 Purtroppo arriva l’errore di ... oasport.it Barcellona LIVE, Sonego sfida Rublev per un posto ai quarti: cronaca in diretta dalle 13.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA Sono cinque i precedenti giocati in carriera da Lorenzo Sonego e Andrey Rublev sul circuito ATP e il ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream facebook Dopo il forfait di Carlos #Alcaraz, due italiani oggi in campo a Barcellona: #Sonego sfida Rublev. #Musetti contro il francese Moutet per un posto ai quarti. #ATPBarcelona #BarcelonaOpen x.com