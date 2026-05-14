LIVE Sinner-Rublev 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro

Nel torneo ATP di Roma, l'incontro tra Sinner e Rublev prosegue con l’azzurro in vantaggio per 3-2. Dopo un primo break immediato, Sinner ha mantenuto il servizio e ha riconquistato il break nel quarto gioco. Al momento, il punteggio mostra un equilibrio con Sinner in vantaggio, mentre il pubblico segue attentamente gli scambi tra i due tennisti. L’andamento della partita si mantiene molto combattuto, con entrambi i giocatori impegnati a conquistare il set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Game Sinner. Altro servizio vincente e break nuovamente confermato. 40-0 Servizio e dritto a segno per l’italiano. 30-0 Prima esterna vincente dell’azzurro. 15-0 Meraviglioso rovescio lungolinea vincente di Sinner. 2-3 Game Rublev. Prima esterna vincente del moscovita, che resta indietro di un break. 40-15 Ben giocata la seconda in kick da Rublev. 30-15 Fuori misura il tentativo di cambio di traiettoria con il dritto da parte del russo. 30-0 Decolla la risposta di rovescio di Sinner. 15-0 In corridoio la palla corta in contropiede dell’azzurro. 3-1 Game Sinner. C’è anche il primo ACE dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Sinner-Dzumhur 3-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 GAME SINNER! Parte con il doppio fallo, poi un ottimo scambio giocato, due ace e una prima palla... LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 1-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 GAME SINNER! L’azzurro consolida il break conquistato precedentemente e lo fa con un altro servizio... Temi più discussi: Internazionali BNL d'Italia LIVE: Sinner sfida Rublev, cronaca in diretta dalle 13; Sinner Rublev agli Internazionali Roma 2026, dove vedere in tv e streaming; Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Rublev, giovedì alle 13:00 vale la semifinale a Roma. Jannik #Sinner ai quarti di finale a Roma vince di il derby con Andrea Pellegrino 6-2; 6-3 in 1h29’ Nei quarti incontrerà Rublev o Basilashvili. #Pellegrino ne esce fuori decisamente bene, dimostrando il proprio livello nonostante avversario e palcoscenico (che x.com Sinner-Rublev in diretta LIVE, in campo dalle 13 agli Internazionali di Roma: in palio la finale contro Darderi o RuudJannik Sinner affronta Andrey Rublev nei quarti di finale del torneo di Roma. Appuntamento alle ore 13 sul Campo Centrale degli Internazionali d'Italia per aprire il programma di oggi del Masters 1000 ... fanpage.it LIVE Sinner-Rublev 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Splendido passante di dritto lungolinea vincente del numero 14 ATP. AD-40 Servizio, dritto inside out ... oasport.it