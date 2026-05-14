LIVE Sinner-Rublev 6-2 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il numero uno non stecca e vola in semifinale

Si conclude la cronaca in tempo reale del match tra Sinner e Rublev nell’ATP di Roma del 2026. Il giocatore italiano ha conquistato la vittoria con i punteggi di 6-2 e 6-4, assicurandosi un posto in semifinale. La partita è terminata alle 14:50, dopo circa due set di gioco intenso e ben gestito dal numero uno del ranking mondiale. La cronaca si ferma qui, con i risultati aggiornati e senza ulteriori approfondimenti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Rublev. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:49 Due dunque gli italiani in semifinale, con il sorprendente Luciano Darderi che affronterà il norvegese Casper Ruud. Continuano le emozioni azzurre al Foro Italico. 14:48 Nonostante un vistoso calo sul finale del secondo set il numero uno del mondo vola in semifinale con la solita solida prestazione. 4 ACE e tre doppi falli per l’azzurro, che ha servito con il 62% di prime dalle quali ha ricavata il 69% dei punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev 6-2 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il numero uno non stecca e vola in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Sinner-Popyrin 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia il terzo turno del numero uno Atp Montecarlo 2026, Sinner batte Auger-Aliassime in due set e vola in semifinale. Numero uno più vicinoRoma, 10 aprile 2026 – Jannik Sinner spazza via Felix Auger-Aliassime nei quarti del Masters 1000 Atp di Montecarlo e vola in semifinale, dove... Temi più discussi: Sinner-Rublev, giovedì alle 13:00 vale la semifinale a Roma; Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Rublev: orario e dove in tv e streaming i quarti degli Internazionali d'Italia in tempo reale; Sinner-Rublev si vedrà su TV8 oggi? Orario esatto quarti di finale, programma, streaming. Jannik #Sinner ai quarti di finale a Roma vince di il derby con Andrea Pellegrino 6-2; 6-3 in 1h29’ Nei quarti incontrerà Rublev o Basilashvili. #Pellegrino ne esce fuori decisamente bene, dimostrando il proprio livello nonostante avversario e palcoscenico (che x.com LIVE Sinner-Rublev 6-2 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il numero uno non stecca e vola in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Rublev. Grazie per aver seguito l'evento in nostra ... oasport.it Sinner troppo forte: Rublev battuto 6-2, 6-4 agli Internazionali. Le reazioni in direttaIl numero uno al mondo e il russo non si sfidano dal Roland Garros 2025, l'appuntamento sul Centrale è alle ore 13 ... corrieredellosport.it