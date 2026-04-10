Nel torneo ATP di Montecarlo, Jannik Sinner ha eliminato Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale con due set, qualificandosi così per le semifinali. La partita si è conclusa con una vittoria netta del giocatore italiano, che ora affronterà il tedesco Alexander Zverev. La vittoria porta Sinner più vicino alla conquista del titolo e alla posizione di numero uno nel ranking mondiale.

Roma, 10 aprile 2026 – Jannik Sinner spazza via Felix Auger-Aliassime nei quarti del Masters 1000 Atp di Montecarlo e vola in semifinale, dove troverà il tedesco Alexander Zverev (n.3), che a sua volta ha eliminato il brasiliano João Fonseca. L’altoatesino ha eliminato il canadese, numero 7 del ranking Atp in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Prova solida dell’azzurro che, grazie a questo successo, si avvicina alla vetta del ranking Atp, occupato da Carlos Alcaraz. Nella classifica ‘live’ Sinner ha superato lo spagnolo che deve difendere altri 800 punti nel Principato. Alcaraz gioca ora il suo quarto di finale, opposto al kazako Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atp Montecarlo 2026, Sinner batte Auger-Aliassime in due set e vola in semifinale. Numero uno più vicino

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è ! Ai quarti di finale dell’Atp di Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime in due set (3-6;4-6) e vola in semifinale. Ad attenderlo ci sarà Zverev #CorrieredelloSport #atpmontecarlo #Sinner #AugerAliassime x.com

Jannik Sinner in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook