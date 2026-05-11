LIVE Sinner-Popyrin 0-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizia il terzo turno del numero uno

Al via il terzo turno del torneo di Roma con il match tra il numero uno del ranking e il suo avversario. La partita è iniziata con un primo scambio lungo, vinto dall’australiano con un dritto lungolinea che ha toccato il nastro prima di uscire. La sfida è ancora ferma sul punteggio di 0-0, con il primo punto che si sta delineando in questa fase iniziale.

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