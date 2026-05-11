LIVE Sinner-Popyrin 0-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizia il terzo turno del numero uno
Al via il terzo turno del torneo di Roma con il match tra il numero uno del ranking e il suo avversario. La partita è iniziata con un primo scambio lungo, vinto dall’australiano con un dritto lungolinea che ha toccato il nastro prima di uscire. La sfida è ancora ferma sul punteggio di 0-0, con il primo punto che si sta delineando in questa fase iniziale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora una seconda. 30-15 Primo scambio lungo del match, lo vince l’australiano con il dritto lungolinea azzurro che sbatte sul nastro. Seconda palla, Popyrin aveva seguito a rete la prima esterna. 15-15 Il nastro trascina via la difesa in allungo di Sinner che poteva diventare davvero pericolosa, palla in corridoio. 0-15 Subito una risposta vincente di dritto lungolinea! L’australiano inizia con una seconda palla. INIZIA IL MATCH 15.59 Termina il riscaldamento, sta per iniziare il terzo turno di Sinner a Roma. 15.58 Presente anche Filippo Volandri, capitano dell’Italia in Coppa Davis, nella tribuna del Campo Centrale per vedere all’opera il tennista altoatesino.🔗 Leggi su Oasport.it
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