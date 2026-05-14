LIVE Sinner-Rublev 6-2 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per il match

Nella partita valida per il torneo ATP di Roma, l’azzurro ha vinto il primo set 6-2 e si trova avanti 5-4 nel secondo, con il servizio per chiudere il match. Attualmente, Rublev ha appena vinto il suo turno in battuta, portando il punteggio a 4-5. Durante lo scambio, Sinner ha commesso un errore in rete e ora si appresta a servire di nuovo per tentare di portare a casa l’incontro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Game Rublev. Si ferma in rete il dritto di Sinner, che dopo il cambio di campo servirà per il match. 40-15 Serve and volley da dimenticare del moscovita. 40-0 Jannik strappa il movimento dell’accelerazione di dritto. 30-0 Servizio e dritto a segno per il russo. 15-0 In corridoio il rovescio incrociato dell’italiano. 5-3 Game Sinner. Si ferma sul nastro il dritto a campo aperto di Rublev, che serve ora per rimanere nel match. AD-40 Servizio e dritto. Alè Jannik! 40-40 Il nastro trascina fuori il rovescio dell’altoatesino. Parità dal 40-0. 40-30 Non passa il recupero di rovescio di Jannik sul drop dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev 6-2 5-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Sinner-Rublev 6-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Disastrosa volèe di dritto del moscovita. LIVE Sinner-Rublev 6-2 4-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro in pieno controlloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Decolla il dritto difensivo di Rublev. Temi più discussi: Sinner-Rublev, giovedì alle 13:00 vale la semifinale a Roma; Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Rublev: orario e dove in tv e streaming i quarti degli Internazionali d'Italia in tempo reale; Sinner-Rublev si vedrà su TV8 oggi? Orario esatto quarti di finale, programma, streaming. Jannik #Sinner ai quarti di finale a Roma vince di il derby con Andrea Pellegrino 6-2; 6-3 in 1h29’ Nei quarti incontrerà Rublev o Basilashvili. #Pellegrino ne esce fuori decisamente bene, dimostrando il proprio livello nonostante avversario e palcoscenico (che x.com LIVE Sinner-Rublev 6-2 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: piccolo blackout dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla del doppio break Sinner. Sciagurata palla corta del numero 14 ATP. 40-40 In corridoio il rovescio ... oasport.it LIVE Sinner-Rublev all’ATP Roma oggi 6-2 2-1: Jannik vince il 1° set e piazza subito il break nel 2°Andrey Rublev ha scherzato sul prossimo incrocio con Sinner. Il tennista russo a Tennis Channel ha tirato in ballo la legge dei grandi numeri: Sta giocando davvero in modo fantastico. La cosa positiv ... fanpage.it