LIVE Sinner-Rublev 6-2 4-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro in pieno controllo

Al torneo ATP di Roma, il giocatore italiano si trova avanti con un punteggio di 6-2, 4-1 contro il rivale russo. La partita è in corso e gli scambi sono molto intensi, con l’azzurro che mantiene il controllo del gioco. In questa fase, il russo ha tentato di reagire, ma il suo dritto difensivo non è riuscito a fermare l’avanzata dell’avversario, che ha ottenuto un doppio break e si trova in una posizione favorevole per il proseguimento dell’incontro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Decolla il dritto difensivo di Rublev. 4-1 DOPPIO BREAK SINNER! E se ne va anche questo dritto del moscovita. Match ormai indirizzato. 40-AD Palla del doppio break Sinner. Sciagurata palla corta del numero 14 ATP. 40-40 In corridoio il rovescio lungolinea del russo. AD-40 Scappa via il dritto difensivo di Sinner. 40-40 Se ne va il rovescio in diagonale del moscovita. AD-40 Di poco lunga la risposta di rovescio di Jannik. 40-40 Smash steccato che si trasforma in una palla cortissima di Rublev. Il russo si scusa con l’avversario. 40-AD Palla del doppio break Sinner. Risposta aggressiva con il dritto da parte del numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Rublev 6-2 4-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro in pieno controllo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Sinner-Rublev 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro LIVE Sinner-Rublev 6-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Disastrosa volèe di dritto del moscovita. Temi più discussi: Sinner-Rublev, giovedì alle 13:00 vale la semifinale a Roma; Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Internazionali BNL d'Italia LIVE: Sinner sfida Rublev, cronaca in diretta dalle 13; Sinner-Rublev: orario e dove in tv e streaming i quarti degli Internazionali d'Italia in tempo reale. Jannik #Sinner ai quarti di finale a Roma vince di il derby con Andrea Pellegrino 6-2; 6-3 in 1h29’ Nei quarti incontrerà Rublev o Basilashvili. #Pellegrino ne esce fuori decisamente bene, dimostrando il proprio livello nonostante avversario e palcoscenico (che x.com LIVE Sinner-Rublev 6-2 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla del doppio break Sinner. Sciagurata palla corta del numero 14 ATP. 40-40 In corridoio il rovescio ... oasport.it LIVE Sinner-Rublev all’ATP Roma oggi 6-2 2-1: Jannik vince il 1° set e piazza subito il break nel 2°Andrey Rublev ha scherzato sul prossimo incrocio con Sinner. Il tennista russo a Tennis Channel ha tirato in ballo la legge dei grandi numeri: Sta giocando davvero in modo fantastico. La cosa positiv ... fanpage.it