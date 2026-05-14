LIVE Sinner-Rublev 6-2 4-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro in pieno controllo
Al torneo ATP di Roma, il giocatore italiano si trova avanti con un punteggio di 6-2, 4-1 contro il rivale russo. La partita è in corso e gli scambi sono molto intensi, con l’azzurro che mantiene il controllo del gioco. In questa fase, il russo ha tentato di reagire, ma il suo dritto difensivo non è riuscito a fermare l’avanzata dell’avversario, che ha ottenuto un doppio break e si trova in una posizione favorevole per il proseguimento dell’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Decolla il dritto difensivo di Rublev. 4-1 DOPPIO BREAK SINNER! E se ne va anche questo dritto del moscovita. Match ormai indirizzato. 40-AD Palla del doppio break Sinner. Sciagurata palla corta del numero 14 ATP. 40-40 In corridoio il rovescio lungolinea del russo. AD-40 Scappa via il dritto difensivo di Sinner. 40-40 Se ne va il rovescio in diagonale del moscovita. AD-40 Di poco lunga la risposta di rovescio di Jannik. 40-40 Smash steccato che si trasforma in una palla cortissima di Rublev. Il russo si scusa con l’avversario. 40-AD Palla del doppio break Sinner. Risposta aggressiva con il dritto da parte del numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Jannik #Sinner ai quarti di finale a Roma vince di il derby con Andrea Pellegrino 6-2; 6-3 in 1h29’ Nei quarti incontrerà Rublev o Basilashvili. #Pellegrino ne esce fuori decisamente bene, dimostrando il proprio livello nonostante avversario e palcoscenico (che x.com
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