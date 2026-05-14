LIVE Sinner-Rublev 6-2 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Al torneo ATP di Roma, l'incontro tra il tennista italiano e il suo avversario russo è in corso. Attualmente, l'azzurro ha vinto il primo set con il punteggio di 6-2 e si trova in vantaggio nel secondo, con un break di margine. Il punteggio sul campo segna 2-1 in favore dell’italiano, con un punto vinto con un dritto in avanzamento in risposta. La partita è aggiornata in tempo reale e può essere seguita cliccando sul link dedicato.

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