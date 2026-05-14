LIVE Sinner-Rublev 6-2 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, l'incontro tra il tennista italiano e il suo avversario russo è in corso. Attualmente, l'azzurro ha vinto il primo set con il punteggio di 6-2 e si trova in vantaggio nel secondo, con un break di margine. Il punteggio sul campo segna 2-1 in favore dell’italiano, con un punto vinto con un dritto in avanzamento in risposta. La partita è aggiornata in tempo reale e può essere seguita cliccando sul link dedicato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Dritto in avanzamento in contropiede vincente dell’italiano. 1-2 Game Rublev. ACE del moscovita, che resta indietro di un break. 40-15 Se ne va il rovescio difensivo dell’azzurro. 30-15 Rovescio lungolinea vincente fulmineo del russo. 15-15 A metà rete il passante di dritto da lontanissimo dell’altoatesino. 0-15 Scappa via il dritto inside in di Rublev. 2-0 Game Sinner. Prima vincente e break confermato. 40-30 Servizio e dritto inside out vincente dell’italiano. 30-30 Resta corto il lob al volo a Jannik. Ne approfitta il russo con la volèe di rovescio dorsale. 30-15 Servizio e dritto a bersaglio per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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