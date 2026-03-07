LIVE Sinner-Svrcina 6-1 4-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | set e doppio break di margine per l’azzurro

Sul campo si sta giocando il match tra un tennista italiano e uno straniero all’ATP di Indian Wells 2026. L’italiano ha vinto il primo set 6-1 e conduce nel secondo con un punteggio di 4-1, con un doppio break di vantaggio. Al momento, il gioco si è fermato sul punteggio di 40-40, dopo che il tennista altoatesino ha commesso un errore con il dritto.

4:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Svrcina. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 4:19 Domani Sinner avrà a disposizione un giorno di riposo prima di tornare in campo. Ricordiamo che l'azzurro è iscritto anche al torneo di doppio in cui farà coppia con l'americano Opelka. 4:18 Tutto fin troppo semplice per l'altoatesino, che in un'ora e 5 minuti di gioco ha superato il qualificato ceco. Due ACE ed altrettanti doppi falli per l'italiano, che ha messo in campo il 68% di prime ricavando l'81% dei punti. JANNIK SINNER b. DALIBOR SVRCINA 6-1 6-1! Finisce qui, con il dritto di Svrcina che termina in corridoio. 40-15 Dritto lungolinea improvviso e schiaffo al volo vincente del tennista di Ostrava.