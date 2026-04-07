LIVE Sinner-Humbert 6-3 3-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro
Nella partita di oggi al torneo di Montecarlo, il tennista italiano ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3 e si trova avanti 3-0 nel secondo. Attualmente, il giocatore ha ottenuto tre palle break e ha mantenuto il servizio con un dritto lungolinea. La sfida prosegue in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulla partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre palle del doppio break Sinner. Risposta profonda e dritto lungolinea vincente dell’azzurro. 0-30 Straordinaria stop volley vincente dell’italiano. 0-15 Doppio fallo di uno sfiduciato Humbert. 3-0 Game Sinner. Servizio e dritto. Perfetto Jannik. 40-15 Profondissima in questo caso la risposta di dritto del transalpino. 40-0 Non passa la risposta di rovescio di Humbert. 30-0 Palla corta di dritto millimetrica dell’italiano. 15-0 ACE Sinner, il quarto. 2-0 BREAK SINNER! In corridoio il dritto lungolinea di Humbert. C’è il break! 15-40 Due palle break Sinner. Si ferma sul nastro il dritto del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Diretta Live Sinner-Humbert 2° turno Montecarlo: Jannik vince il primo set, break nel secondoSedicesimi di finale – Court Rainier III – Live dalle ore 12.30 Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp ... sport.virgilio.it
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TENNIS | Sinner-Humbert, l'esordio di Jannik a Montecarlo - LIVE. Il numero 2 del mondo affronta il francese #ANSA x.com