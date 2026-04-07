LIVE Sinner-Humbert 6-3 3-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Nella partita di oggi al torneo di Montecarlo, il tennista italiano ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3 e si trova avanti 3-0 nel secondo. Attualmente, il giocatore ha ottenuto tre palle break e ha mantenuto il servizio con un dritto lungolinea. La sfida prosegue in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulla partita.