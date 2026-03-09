LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 1-0 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro in apertura di secondo set

In corso la partita tra Sinner e Shapovalov all'ATP Indian Wells 2026. Sinner ha vinto il primo set 6-3 e nel secondo ha ottenuto un break immediato, portandosi 1-0. Dopo aver conquistato un altro punto con un servizio vincente, l’azzurro ha consolidato il vantaggio nel game successivo. La sfida continua in diretta con il punteggio aggiornato di 2-0 per Sinner.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 GAME SINNER! L’azzurro consolida il break conquistato precedentemente e lo fa con un altro servizio vincente. 40-30 Si rifà subito Jannik con un grande servizio vincente. 30-30 Schiaffo al volo in corridoio di Sinner. 30-15 Errore di dritto dell’azzurro che, lontano dal campo, manda in rete il dritto. 30-0 Prima vincente di Sinner. 15-0 In rete il dritto lungolinea di Shapovalov. 1-0 BREAK SINNER! L’azzurro strappa subito il servizio al canadese che senza la prima non può competere: la sua volée si ferma sulla rete. Seconda. 40-A Spinge Sinner, Shapovalov non trova il campo con il dritto. Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 1-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro in apertura di secondo set LIVE Sinner-Shapovalov 0-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break immediato del canadese nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Il nastro trascina via il possibile vincente di dritto di Sinner. LIVE Sinner-Shapovalov 3-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve bene e si mette alla caccia del breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Passante perfetto di Sinner che sfrutta al meglio la palla corta non definitiva del suo avversario. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sinner Shapovalov 6 3 1 0 ATP.... Temi più discussi: Diretta Sinner-Shapovalov, oggi Indian Wells. Live risultato match e aggiornamenti; Sinner-Shapovalov: orario, diretta e dove in tv e streaming il 3° turno a Indian Wells in tempo reale; LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: Shelton e Tien vanno al terzo, si allunga l’attesa per l’azzurro; Dove vedere Sinner-Shapovalov al Masters 1000 di Indian Wells in tv e streaming. Sinner-Shapovalov diretta terzo turno Indian Wells: segui la sfida di tennis oggi LIVEL’asticella si alza per Sinner. Dopo l’esordio senza problemi contro Svrcina, pratica archiviata con un 6-1 6-1 in 62 minuti, ora di fronte c’è Denis Shapovalov. Nel terzo turno del Masters 1000 in Ca ... msn.com Sinner-Shapovalov diretta 6-3, Jannik vince il primo set. Dove vederla in tv e streamingDopo l'esordio sul velluto contro il cec Dalibor Svrcina, Jannik Sinner è pronto per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo in corso sul ... ilmessaggero.it Sinner-Shapovalov diretta: in corso il terzo turno di Indian Wells - facebook.com facebook LIVE Sinner-Shapovalov: alle 23 a Indian Wells in palio un posto agli ottavi x.com