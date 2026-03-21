LIVE Sinner-Dzumhur 3-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro nel primo set

Al torneo ATP di Miami, l'azzurro Sinner ha iniziato la partita con un break immediato contro Dzumhur nel primo set. Dopo un doppio fallo, ha risposto con un buon scambio, due ace e una prima palla vincente, portandosi rapidamente in vantaggio. La partita è attualmente in corso e il punteggio segna 3-0 in favore di Sinner.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 GAME SINNER! Parte con il doppio fallo, poi un ottimo scambio giocato, due ace e una prima palla vincente. Dopo nemmeno dieci minuti di gioco l’azzurro è già in vantaggio. 40-15 Secondo ace di fila per Sinner che ha due palle per salire 3-0. 30-15 Ace dell’altoatesino! 15-15 In rete il rovescio diagonale di Dzumhur. Ancora seconda. 0-15 Doppio fallo per Jannik. Seconda ad inizio game per Sinner. 2-0 BREAK SINNER! Inizia alla grande il match dell’azzurro, esce il rovescio lungolinea di Dzumhur. 15-40 Erroraccio del bosniaco che a due passi dalla rete manda in corridoio il dritto lungolinea. Arrivano le prime due palle break per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Dzumhur 3-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro nel primo set Articoli correlati LIVE Berrettini-Bublik 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro in apertura di primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 BERRETTINI CONFERMA IL BREAK! Ace per il romano che difende il servizio. LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 1-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 GAME SINNER! L’azzurro consolida il break conquistato precedentemente e lo fa con un altro servizio... Contenuti utili per approfondire LIVE Sinner Dzumhur 3 0 ATP Miami 2026... Temi più discussi: Sinner Dzumhur all'Atp Miami 2026, dove vedere in tv e streaming; Sinner all'esordio trova il bosniaco Dzumhur: quando e dove vedere il match; LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo; Sorteggi Miami, Sinner inizierà con Dzumhur o un qualificato. Sinner-Dzumhur in diretta LIVE, in campo dalle 18:30 a Miami Open: Jannik inizia la sua cavalcataSinner sfida Dzumhur nella secondo turno di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells inizia la scalata ... fanpage.it SINNER-DZUMHUR TRA POCO SU SKY SPORT TENNISSolo su Sky Sport il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e l ... sport.sky.it Miami Open: Sinner in campo contro Dzumhur, Errani/Paolini avanti di un set su Aoyama/Eikeri Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zverev-s facebook #Sinner- #Dzumhur diretta Miami: segui l'esordio di Jannik oggi nel Masters 1000 americano x.com