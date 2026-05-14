Alle ore 19 si assegnerà l’ultimo quarto di finale degli Internazionali d’Italia 2026, con la partita tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce in diretta. La sfida si svolge sui campi di Roma e viene trasmessa in tempo reale. Gli appassionati possono aggiornarsi cliccando sul link fornito per seguire l’andamento del match. Entrambi i giocatori si sfidano in un torneo che coinvolge i migliori atleti del circuito ATP.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte il russo Daniil MEDVEDEV opposto all’iberico di belle speranze Martin LANDALUCE. Sfida inedita che vale un posto in semifinale contro Jannik SINNER, che ha vinto 6-2, 6-4 nella prima partita del giorno contro Andrey Rublev. Grande occasione per entrambi, ma soprattutto per il russo che sogna di replicare il successo nel 2022 al Foro Italico, unico titolo su terra battuta per il moscovita. Oggi l’occasione è ghiotta per tornare in semifinale e tornare virtualmente numero 8 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: ultimo quarto alle 19!

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