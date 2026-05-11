Al torneo ATP di Roma 2026, il match tra Bellucci e Landaluce è iniziato con il punteggio di 0-0. Attualmente si gioca la seconda palla break, con il punteggio di 40-40, dopo un punto lungo sul dritto di Bellucci. La partita prosegue senza cambiamenti nel punteggio. Gli spettatori possono aggiornarsi sulla diretta cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 Lungo il dritto di Bellucci. Si resta in questo game. A-40 Prima vincente dell’italiano. 40-40 Ottima risposta dello spagnolo che mette i piedi in campo e chiude con il dritto a sventaglio A-40 La risposta di Landaluce sbatte sul nastro e rimane in campo. Bellucci accelera con il dritto e poi chiude con il colpo successivo. 40-40 Scappa in lunghezza il dritto dal centro di Bellucci. 40-30 Landaluce si salva sul servizio e dritto di Bellucci, ma nulla può sull’accelerazione successiva dell’italiano. 30-30 Doppio fallo. 30-15 In rete la volee di rovescio dello spagnolo 15-15 Bellucci accelera con il rovescio dal centro e forza l’errore di Landaluce.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bellucci-Landaluce 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro

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