LIVE Medvedev-Landaluce ATP Roma 2026 in DIRETTA | il russo affronta l’ennesimo emergente spagnolo

Oggi si gioca ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026, con il confronto tra il tennista russo e quello spagnolo, entrambi alla ricerca della qualificazione alle semifinali. La partita si svolge al Foro Italico, con le due contendenti pronti a darsi battaglia sul campo centrale. La sfida tra Medvedev e Landaluce è seguita da un pubblico numeroso e appassionato, desideroso di assistere a un match intenso e combattuto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte il russo Daniil MEDVEDEV opposto all’iberico di belle speranze Martin LANDALUCE. Sfida inedita che vale un posto in semifinale verosimilmente contro Jannik SINNER, impegnato nella prima partita del giorno contro Andrey Rublev. Grande occasione per entrambi, ma soprattutto per il russo che sogna di replicare il successo nel 2022 al Foro Italico, unico titolo su terra battuta per il moscovita. Oggi l’occasione è ghiotta per tornare in semifinale e tornare virtualmente numero 8 del mondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il russo affronta l’ennesimo emergente spagnolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Bellucci-Landaluce 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dello spagnolo LIVE Bellucci-Landaluce 4-6, 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: spagnolo avanti set e breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio ad uscire, dritto in contropiede e poi dalla parte opposta. Temi più discussi: ATP Roma 2026, risultati 12 maggio: ok Rublev e Medvedev, avanzano Landaluce e Jodar; Martín Landaluce - Daniil Medvedev Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Orario e dove vedere la partita tra Landaluce e Medvedev ai quarti di finale nell'ATP Roma 2026; Live Martín Landaluce - Daniil Medvedev - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 14/05/2026. @ATP_Tour OR @CoupeRogers - Results on X | Live Posts & Updates x.com ATP Roma 2026, risultati 12 maggio: ok Rublev e Medvedev, avanzano Landaluce e JodarSi disputano tutti nella giornata odierna gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis: dimezzata ... oasport.it ATP Roma: Medvedev mette in riga Tirante. Sfiderà Landaluce ai quartiTennis - ATP | Secondo quarto di finale masters della stagione. Medvedev si sbarazza dell'argentino in due set e prenota la sfida con il '2006 madrileno, Landaluce ... ubitennis.com