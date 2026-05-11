LIVE Bellucci-Landaluce 4-6 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | spagnolo avanti set e break

Al torneo ATP di Roma, nel match tra Bellucci e Landaluce, lo spagnolo conduce con un punteggio di 4-6, 2-3. Attualmente è avanti di un break nel secondo set, con il punteggio che si mantiene in equilibrio. Il gioco prosegue con il servizio dello spagnolo, che ha colpito un dritto in controtempo prima di rispondere con un colpo dalla parte opposta del campo. La diretta è aggiornata in tempo reale.

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