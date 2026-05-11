LIVE Bellucci-Landaluce 4-6 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | spagnolo avanti set e break

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, nel match tra Bellucci e Landaluce, lo spagnolo conduce con un punteggio di 4-6, 2-3. Attualmente è avanti di un break nel secondo set, con il punteggio che si mantiene in equilibrio. Il gioco prosegue con il servizio dello spagnolo, che ha colpito un dritto in controtempo prima di rispondere con un colpo dalla parte opposta del campo. La diretta è aggiornata in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio ad uscire, dritto in contropiede e poi dalla parte opposta. 2-3 Break Landaluce: risposta vincente con il rovescio incrociato per lo spagnolo, con la palla che resta in campo di poco. Seconda 40-A Risposta di rovescio profonda e centrale per Landaluce che costringe Bellucci ad accorciare, gira bene intorno alla palla e chiude con il dritto Seconda 40-40 Prima ad uscire di Bellucci che segue il servizio a rete ma viene infilato dall’ottima risposta di rovescio dello spagnolo 40-30 Doppio fallo. 40-15 Landaluce chiama avanti Bellucci con una buona smorzata. L’italiano ci arriva ma mette il recupero in corridoio 40-0 Ottima prima al centro.🔗 Leggi su Oasport.it

live bellucci landaluce 4 6 2 3 atp roma 2026 in diretta spagnolo avanti set e break
© Oasport.it - LIVE Bellucci-Landaluce 4-6, 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: spagnolo avanti set e break
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Bellucci-Landaluce 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dello spagnolo

Leggi anche: LIVE Bellucci-Landaluce 4-6, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince un 1° set lottato

Argomenti più discussi: LIVE Bellucci-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: senza paura contro la ex-promessa spagnola; Diretta Bellucci - Landaluce (Internazionali BNL d'Italia); RECAP! Day 5: Fonseca fuori al debutto! Out Shelton; ATP Roma 2026, 3° turno: analisi e precedenti di Bellucci-Landaluce e Tiafoe-Pellegrino.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web