LIVE Bellucci-Landaluce 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dello spagnolo
Durante la partita tra Bellucci e Landaluce all’ATP Roma 2026, lo spagnolo ha ottenuto un break nel punteggio 4-5. La situazione attuale vede il giocatore spagnolo in vantaggio, con un punteggio di 30-15 nella fase di gioco in corso. La partita è stata aggiornata in tempo reale e si può seguire cliccando sul link dedicato. La risposta dello spagnolo alla buona prima di Bellucci è durata a lungo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Buona prima dello spagnolo. Lunga la risposta dell’italiano 15-15 Prima al centro, dritto a sventaglio e poi in contropiede 0-15 Risposta profonda di Bellucci che poi mette i piedi in campo e chiude con il dritto successivo Warning per Bellucci che al termine del punto ha scagliato via la racchetta 4-5 Break Landaluce: scambio durissimo da fondocampo, l’azzurro non controlla il dritto che termina fuori. 40-A Bellucci strappa con il dritto in uscita dal servizio e lo spedisce in rete. 40-40 Landaluce accelera con il dritto incrociato dal centro e forza l’italiano all’errore A-40 Bellucci pizzica la riga con il rovescio incrociato dal centro.🔗 Leggi su Oasport.it
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DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Mattia Bellucci e Martin Landaluce. L'azzurro sfida il giovane spagnolo per un posto negli ottavi a Roma. facebook
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