LIVE Bellucci-Landaluce 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dello spagnolo

Durante la partita tra Bellucci e Landaluce all’ATP Roma 2026, lo spagnolo ha ottenuto un break nel punteggio 4-5. La situazione attuale vede il giocatore spagnolo in vantaggio, con un punteggio di 30-15 nella fase di gioco in corso. La partita è stata aggiornata in tempo reale e si può seguire cliccando sul link dedicato. La risposta dello spagnolo alla buona prima di Bellucci è durata a lungo.

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