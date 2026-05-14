LIVE Medvedev-Landaluce 1-6 6-4 7-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il russo pone fine al sogno del giovane lucky loser spagnolo

Il match tra Medvedev e Landaluce, valido per il torneo ATP di Roma 2026, si è concluso con la vittoria del russo in tre set, dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale. Landaluce, giovane spagnolo entrato in tabellone come lucky loser, aveva raggiunto i quarti di finale sorprendendo molti, ma alla fine ha dovuto arrendersi. L'incontro si è svolto nell’arco di circa due ore, offrendo un confronto intenso tra i due tennisti. La partita è stata trasmessa in diretta, permettendo a molti di seguire ogni scambio.

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