LIVE Medvedev-Landaluce 1-6 6-4 7-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il russo pone fine al sogno del giovane lucky loser spagnolo

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Medvedev e Landaluce, valido per il torneo ATP di Roma 2026, si è concluso con la vittoria del russo in tre set, dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale. Landaluce, giovane spagnolo entrato in tabellone come lucky loser, aveva raggiunto i quarti di finale sorprendendo molti, ma alla fine ha dovuto arrendersi. L'incontro si è svolto nell’arco di circa due ore, offrendo un confronto intenso tra i due tennisti. La partita è stata trasmessa in diretta, permettendo a molti di seguire ogni scambio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:55 Si conclude il bel torneo di Landaluce, che da lucky loser è giunto in quarti di finale. Aveva perso da Andrea Pellegrino e ci sentiamo di dire una cosa, se il pugliese avesse trovato il tabellone dell’iberico (Cilic, Bellucci e Medjedovic), chissà. 21:52 Breccia quindi per la seconda volta in carriera nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2026 il russo, e troverà proprio Jannik SiNNER contro cui ha perso la finale di Indian Wells nello scorso mese di marzo. Fu una dura lotta, che potrebbe ripetersi anche nella serata di domani, si giocherà (pioggia permettendo) alle 19! 21:50 MEDVEDEV b. 🔗 Leggi su Oasport.it

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