LIVE Medvedev-Landaluce 1-6 6-4 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | iberico spalle al muro

Al torneo ATP di Roma, il match tra Medvedev e Landaluce sta vivendo momenti di grande tensione. Dopo aver perso il primo set per 1-6, il tennista iberico ha conquistato il secondo parziale per 6-4. Attualmente si trova in vantaggio per 5-4 nel terzo set, con un punto decisivo in corso. Landaluce ha sfoderato una risposta intensa, arrivando a un punteggio di 40-40 con una palla corta che ha sfiorato il volo vincente, dimostrando di non voler mollare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta, parata di volo. Non si arrende Landaluce. Seconda, e ora? A-40 Slice ben giocato da Landaluce, risposta PAZZESCAAAA di dritto di Medvedev lungoriga. Ora è il suo turno a pulire la riga! Match point! 40-40 Troppo fortunato Landaluce: stecca di dritto che è finita sulla riga. Poi bravissimo a chiudere a rete ma la partita era finita! Qui può girare ancora! 40-A Fuori giri di dritto dopo il servizio l’iberico. Match point (2°)! 40-40 Con la prima al centro Landaluce! 30-40 Grave! Doppio fallo numero 6. Li ha commessi tutti in momenti chiave. Match point. 30-30 Cosa ha giocato Medvedev, a sorpresa! Lungoriga di dritto vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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