LIVE Medvedev-Landaluce 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizio da sogno per l’iberico

Durante il match di Roma del 2026, Landaluce ha preso subito il comando contro Medvedev, portandosi sul 3-0 nel primo set. L’iberico ha mostrato un inizio convincente, approfittando di un grave errore di rovescio del russo, che ha lasciato spazio alla sua superiorità. Medvedev ha avuto una chance di break che non ha sfruttato, mentre Landaluce ha mantenuto il ritmo. La partita è in diretta e i tifosi seguono con attenzione l’andamento del confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Pauroso inizio di Landaluce, Medvedev ha commesso un grave errore di rovescio sulla chance di break, ma il resto l’ha fatto il predestinato iberico. 40-0 Servizio vincente. 30-0 ACE! 15-0 Prima a segno di Landaluce! 0-2 Fuori il rovescio di Medvedev!! BREAK! 30-40 RISPOSTA VINCENTE! Di rovescio, fulminante! 30-30 Ancora palla corta a segno di Landaluce. 30-15 In corridoio il rovescio slice. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Gran dritto inside in di Landaluce. 0-1 Largo il dritto in cross del russo. 40-15 Bravo, smorzata e chiusura di volo! 30-15 Non fa male con il dritto dopo la prima slice Landaluce, dovrà farlo se vorrà fare partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Medvedev-Landaluce 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio da sogno per l’iberico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: ultimo quarto alle 19!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli... LIVE Arnaldi-Jodar 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio scoraggiante dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Impressionante risposta di rovescio, in tuffo, di Jodar, ultimi centimetri di campo e break. Temi più discussi: ATP Roma 2026, risultati 12 maggio: ok Rublev e Medvedev, avanzano Landaluce e Jodar; Diretta Martin Landaluce - Daniil Medvedev - Singolare Maschile - Internazionali BNL d'Italia 2026; Martin Landaluce Vs Daniil Medvedev: risultati in diretta, formazioni e testa a testa; Tutte le notizie di tennis in Diretta. Oggi su Tv8 vi aspettano due partite dei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia LIVE! Dalle 13:00, Jannik Sinner sfida Andrej Rublëv Dalle 19:00 spazio al match tra Martín Landaluce e Daniil Medvedev x.com LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match, si decide il rivale di Jannik Sinner!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli Internazionali ... oasport.it Sinner-Rublev 6-2 6-4: Jannik in semifinale all’ATP Roma contro il vincente di Medvedev-LandaluceAndrey Rublev ha scherzato sul prossimo incrocio con Sinner. Il tennista russo a Tennis Channel ha tirato in ballo la legge dei grandi numeri: Sta giocando davvero in modo fantastico. La cosa positiv ... fanpage.it