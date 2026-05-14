LIVE Medvedev-Landaluce 1-6 6-4 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | con un numero pazzesco si torna on serve!

Al torneo ATP di Roma, Medvedev si trova in svantaggio contro l’avversario dopo aver perso il primo set 1-6, mentre nel secondo ha recuperato vincendo 6-4. La partita prosegue con il terzo set che vede il russo sotto 4-3. Durante lo scambio, Medvedev ha commesso un errore con il rovescio, portando a un punto in rete. La gara si svolge in un clima di grande intensità, con numerosi scambi di battuta e variazioni di ritmo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 In rete il dritto difensivo di Medvedev. 15-15 Enormemente grave la mancata risposta di rovescio del russo. 15-0 Non chiude, anzi, sbaglia di dritto Landaluce. Sempre più gravi i suoi errori man mano che si avanza. 4-3 Prima vincente. Ha girato il set Medvedev! 40-15 Non risponde di rovescio Landaluce, sulla seconda. 30-15 Palla corta e comoda chiusura. 30-0 Altro errore di dritto di Landaluce. 15-0 Lungo il dritto di Landaluce. Risposta vincente intorno al paletto amici! Cosa ha fatto! 3-3 PAUROSAAAA RISPOSTA INTORNO AL PALETTO DI MEDVEDEV! Punito il kick di Landaluce, ma che numeroooooo! 40-A Favoloso cambio lungoriga di rovescio di Medvedev dopo uno scambio lungo, che inizia a uscire fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 6-4, 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: con un numero pazzesco si torna on serve! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve prima il russo nel 2° set LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riparte a breveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:20 Giocatori in campo di nuovo! 20:17 Bellissimo tramonto romano, nuvole che viaggiano via con il forte... Temi più discussi: Martín Landaluce - Daniil Medvedev Altre partite: Live Tennis Aggiornamenti; ATP Roma 2026, risultati 12 maggio: ok Rublev e Medvedev, avanzano Landaluce e Jodar; Diretta Martin Landaluce - Daniil Medvedev - Singolare Maschile - Internazionali BNL d'Italia 2026; Martín Landaluce - Daniil Medvedev Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti. Ufficiale: Internazionali d'Italia, i match di domani in chiaro su TV8: 15:30 Darderi - Ruud 19:00 Sinner - Medvedev/Landaluce Tutto live dunque, come accaduto lo scorso anno su Rai 1 per effetto della famosa lista* degli eventi in chiaro comprendente anche g x.com LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 6-4, 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: un break per l’iberico nel 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-5 Mamma mia. Medvedev completamente fuori ritmo. 40-15 Riga con il rovescio in palleggio di Landaluce. 30-15 ... oasport.it Sinner, quando gioca la semifinale agli Internazionali di Roma: Medvedev o Landaluce, data, orario e dove vederla (in chiaro). Superato il record di DjokovicJannik Sinner continua le sue partite di ordinaria amministrazione, rendendo semplice anche i match che sono tutt'altro che tali. Ottima prova anche oggi al Centrale nei quarti di finale, ... ilmattino.it