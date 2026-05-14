LIVE Medvedev-Landaluce 1-6 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il russo si auto brekka al momento di chiudere il 2° set

Durante il match di oggi a Roma, il tennista russo ha perso il secondo set dopo aver commesso un doppio fallo nel momento decisivo. Dopo aver vinto il primo set con un punteggio di 6-1, nel secondo set si è trovato in vantaggio 5-4, ma ha subito un break che ha portato l’avversario a servire per il match. In un momento di frustrazione, il giocatore ha anche commesso un auto-breack, lasciando sul tavolo la possibilità di chiudere il set.

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