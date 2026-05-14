LIVE Medvedev-Landaluce 1-6 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il russo si auto brekka al momento di chiudere il 2° set
Durante il match di oggi a Roma, il tennista russo ha perso il secondo set dopo aver commesso un doppio fallo nel momento decisivo. Dopo aver vinto il primo set con un punteggio di 6-1, nel secondo set si è trovato in vantaggio 5-4, ma ha subito un break che ha portato l’avversario a servire per il match. In un momento di frustrazione, il giocatore ha anche commesso un auto-breack, lasciando sul tavolo la possibilità di chiudere il set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo. Quarto. 5-4 Diventa pazzo Medvedev che ha lasciato sul piatto il set. Risposta vincente del rivale con il dritto sulla seconda morbida. Ma questo è un auto break. Seconda, e ora? 30-40 Gratuito dopo il servizio del russo. Fa coppia con quello del primo punto. 30-30 Dalla risposta lungoriga di rovescio comanda Landaluce e chiude con l’inside in. 30-15 ACE! 15-15 Clamoroso errore di Medvedev. Da un metro. 15-0 Con il cross di rovescio Medvedev si apre il campo, chiude di rimbalzo. 5-3 Grave gratuito di rovescio dopo il servizio. Capitalizza Medvedev. BREEAK! 15-40 Torna il doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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