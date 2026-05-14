LIVE Medvedev-Landaluce 1-6 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il russo si auto brekka al momento di chiudere il 2° set

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match di oggi a Roma, il tennista russo ha perso il secondo set dopo aver commesso un doppio fallo nel momento decisivo. Dopo aver vinto il primo set con un punteggio di 6-1, nel secondo set si è trovato in vantaggio 5-4, ma ha subito un break che ha portato l’avversario a servire per il match. In un momento di frustrazione, il giocatore ha anche commesso un auto-breack, lasciando sul tavolo la possibilità di chiudere il set.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo. Quarto. 5-4 Diventa pazzo Medvedev che ha lasciato sul piatto il set. Risposta vincente del rivale con il dritto sulla seconda morbida. Ma questo è un auto break. Seconda, e ora? 30-40 Gratuito dopo il servizio del russo. Fa coppia con quello del primo punto. 30-30 Dalla risposta lungoriga di rovescio comanda Landaluce e chiude con l’inside in. 30-15 ACE! 15-15 Clamoroso errore di Medvedev. Da un metro. 15-0 Con il cross di rovescio Medvedev si apre il campo, chiude di rimbalzo. 5-3 Grave gratuito di rovescio dopo il servizio. Capitalizza Medvedev. BREEAK! 15-40 Torna il doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live medvedev landaluce 1 6 5 4 atp roma 2026 in diretta il russo si auto brekka al momento di chiudere il 2176 set
© Oasport.it - LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 5-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il russo si auto brekka al momento di chiudere il 2° set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve prima il russo nel 2° set

Leggi anche: LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il russo si è salvato nel 7° game

Temi più discussi: Martín Landaluce - Daniil Medvedev Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; ATP Roma 2026, risultati 12 maggio: ok Rublev e Medvedev, avanzano Landaluce e Jodar; Diretta Martin Landaluce - Daniil Medvedev - Singolare Maschile - Internazionali BNL d'Italia 2026; Orario e dove vedere la partita tra Landaluce e Medvedev ai quarti di finale nell'ATP Roma 2026.

medvedev landaluce live medvedev landaluce 1LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riparte a breveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-5 Mamma mia. Medvedev completamente fuori ritmo. 40-15 Riga con il rovescio in palleggio di Landaluce. 30-15 ... oasport.it

medvedev landaluce live medvedev landaluce 1Sinner, quando gioca la semifinale agli Internazionali di Roma: Medvedev o Landaluce, data, orario e dove vederla (in chiaro). Superato il record di DjokovicJannik Sinner continua le sue partite di ordinaria amministrazione, rendendo semplice anche i match che sono tutt'altro che tali. Ottima prova anche oggi al Centrale nei quarti di finale, ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web