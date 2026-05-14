LIVE Medvedev-Landaluce 1-6 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il russo si è salvato nel 7° game

Nel torneo ATP di Roma, il match tra Medvedev e Landaluce si è concluso con il punteggio di 1-6, 4-3 in favore dello spagnolo. Durante il settimo game, il russo ha rischiato di perdere il servizio, ma è riuscito a salvarsi grazie a un colpo di smash. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con Landaluce che ha iniziato il secondo set con un break e ha mantenuto il vantaggio fino al momento del salvataggio di Medvedev.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Gratuito di rovescio Landaluce. 4-3 Seeeeeerve&smash! Si salva Medvedev. Due numeri ha fatto! 40-15 Fuori il rovescio lungoriga di Landaluce. 30-15 Miracolo di Medvedev, in corsa lungoriga di dritto. L’iberico aveva risposto perfettamente col dritto stretto. 15-15 Risposta nei piedi, poi errore con il dritto dal centro. Ma ora può rischiare di più l’iberico. 0-15 No, game delicatissimo questo. Qui può segnarsi in modo definitivo il match. Risposta nei piedi, contro balzo out. 3-3 Niente kick ma gioca il miglior punto del match Landaluce. Vince la schermaglia di volo e si issa pari. E ora? Landaluce al servizio, 40-30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il russo si è salvato nel 7° game ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve prima il russo nel 2° set LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il russo affronta l’ennesimo emergente spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli... Temi più discussi: Martín Landaluce - Daniil Medvedev Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; ATP Roma 2026, risultati 12 maggio: ok Rublev e Medvedev, avanzano Landaluce e Jodar; Diretta Martin Landaluce - Daniil Medvedev - Singolare Maschile - Internazionali BNL d'Italia 2026; Orario e dove vedere la partita tra Landaluce e Medvedev ai quarti di finale nell'ATP Roma 2026. Ufficiale: Internazionali d'Italia, i match di domani in chiaro su TV8: 15:30 Darderi - Ruud 19:00 Sinner - Medvedev/Landaluce Tutto live dunque, come accaduto lo scorso anno su Rai 1 per effetto della famosa lista* degli eventi in chiaro comprendente anche g x.com LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riparte a breveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-5 Mamma mia. Medvedev completamente fuori ritmo. 40-15 Riga con il rovescio in palleggio di Landaluce. 30-15 ... oasport.it Sinner, quando gioca la semifinale agli Internazionali di Roma: Medvedev o Landaluce, data, orario e dove vederla (in chiaro). Superato il record di DjokovicJannik Sinner continua le sue partite di ordinaria amministrazione, rendendo semplice anche i match che sono tutt'altro che tali. Ottima prova anche oggi al Centrale nei quarti di finale, ... ilmattino.it