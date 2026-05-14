LIVE Medvedev-Landaluce 1-6 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il russo si è salvato nel 7° game
Nel torneo ATP di Roma, il match tra Medvedev e Landaluce si è concluso con il punteggio di 1-6, 4-3 in favore dello spagnolo. Durante il settimo game, il russo ha rischiato di perdere il servizio, ma è riuscito a salvarsi grazie a un colpo di smash. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con Landaluce che ha iniziato il secondo set con un break e ha mantenuto il vantaggio fino al momento del salvataggio di Medvedev.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Gratuito di rovescio Landaluce. 4-3 Seeeeeerve&smash! Si salva Medvedev. Due numeri ha fatto! 40-15 Fuori il rovescio lungoriga di Landaluce. 30-15 Miracolo di Medvedev, in corsa lungoriga di dritto. L’iberico aveva risposto perfettamente col dritto stretto. 15-15 Risposta nei piedi, poi errore con il dritto dal centro. Ma ora può rischiare di più l’iberico. 0-15 No, game delicatissimo questo. Qui può segnarsi in modo definitivo il match. Risposta nei piedi, contro balzo out. 3-3 Niente kick ma gioca il miglior punto del match Landaluce. Vince la schermaglia di volo e si issa pari. E ora? Landaluce al servizio, 40-30. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Oggi su Tv8 vi aspettano due partite dei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia LIVE! Dalle 13:00, Jannik Sinner sfida Andrej Rublëv Dalle 19:00 spazio al match tra Martín Landaluce e Daniil Medvedev facebook
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