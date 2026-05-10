Al torneo di Roma, l'incontro tra Arnaldi e Jodar è iniziato con Jodar in vantaggio per 1-0. Sul punteggio, si registra un punto di rovescio in tuffo di Jodar, che si è concluso con un break. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, è possibile cliccare sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Impressionante risposta di rovescio, in tuffo, di Jodar, ultimi centimetri di campo e break. 15-40 Prima vincente e pubblico che esplode. 0-40 Impressionante risposta in tuffo di dritto. 0-30 Gioca subito un gran punto Jodar, molto intelligente nel giungere sulla smorzata di Arnaldi e poi fare il passo avanti a chiudere sulla rete. 0-15 Servizio, dritto e errore di rovescio Arnaldi. Matteo Arnaldi al servizio 20:53 Arnaldi che viene da 7 vittorie consecutive tra Cagliari e Roma dopo che era tornato a vincere un match a Montecarlo contro Kopriva praticamente 5 mesi dopo l’ultimo. 20:49 Giocatori in campo! 20:46 Giocatori nel tunnel! 20:45 Il motivo è la leggera pioggia che era giunta anche prima durante Cocciaretto e Swiatek.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Jodar 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio scoraggiante dell’iberico

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