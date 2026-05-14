LIVE Italia-Francia 2-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | azzurre a caccia dello strappo decisivo per chiudere il match 13-7

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Italia e Francia, le azzurre conducono con un punteggio di 2-0 e si avviano verso la conclusione del match. La squadra italiana cerca di chiudere la partita, con il punteggio di 13-7 mentre si avvicina al break decisivo. Nel primo set, un attacco di una giovane centrale italiana viene rallentato da un errore, ma comunque portato a casa con successo. La partita prosegue con continuità, offrendo un confronto tra le due formazioni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-9 Primo tempo sporcato ma vincente di Marchesini, quinto punto per la giovanissima centrale azzurra. 14-9 Cambi vuole dare fiducia a Marchesini che questa volta chiude il primo tempo! 13-9 Il primo tempo di Marchesini viene murato da Fanguedou. 13-8 Esagera Adigwe nel cercare la diagonale profonda da posto due, l’attacco dell’opposta di Conegliano esce. Altro time-out transalpino. 13-7 CHE PUNTOOOO! Omoruyi chiude lo scambio del match con la parallela da posto quattro, ma in questa occasione Fersino ha dimostrato di meritare lo scettro lasciato da De Gennaro! 12-7 Pessimo primo tempo di Fanguedou, primo errore per lei. 🔗 Leggi su Oasport.it

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