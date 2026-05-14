Alle 13.50 prende il via la sesta tappa del Giro d’Italia, lunga 142 chilometri e con partenza da Paestum in direzione di Napoli. La corsa promette di essere tra le più spettacolari, con i ciclisti che affronteranno un percorso che si snoda tra paesaggi suggestivi. Il leader della classifica generale, in maglia rosa, sarà in corsa insieme agli altri corridori, pronti a sfidarsi lungo il tragitto.

Ecco cosa c'è sul menù della tappa di oggi: La classifica generale: ?Eulalio (Por, Bahrain Victorious) 21h27’43’’;Arrieta (Spa, Uae Team Emirates Xrg) a 2’51’’;Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) a 3’39’’ La classifica generale: ?Sevilla (Spa, Polti Visitmalta) 42;Arrieta (Spa, Uae Team Emirates Xrg) 18;Oliveira (Por, Movistar Team) 18 La classifica generale: ?Magnier (Fra, Soudal Quick-Step) 105;Milan (Lidl-Trek) 64;Narvaez (Ecu, Uae Team Emirates Xrg) 50 La classifica aggiornata dopo la 5ª tappa:??1 Afonso EULÁLIO (BAHRAIN VICTORIOUS), tempo 21:27:43 2 Igor ARRIETA (UAE TEAM EMIRATES XRG) 21:30:34, distacco 02:51...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Giro d'Italia: alle 13.50 inizia la 6ª tappa, 142 km da Paestum a Napoli

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