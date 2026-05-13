LIVE Giro d' Italia | alle 12 | 15 inizia la 5ª tappa 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza
Alle 12:15 si dà il via alla quinta tappa del Giro d'Italia, lunga 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza. La corsa riprende con Giulio Ciccone in maglia rosa, un ciclista di 31 anni proveniente dall’Abruzzo e appartenente alla squadra Lidl-Trek. Attualmente, il corridore ha un vantaggio di 4 secondi sul secondo in classifica generale. La tappa si svolge principalmente su strade italiane, con diverse salite e discese.
La classifica dopo la quarta tappa:1 Giulio CICCONE (LIDL-TREK), tempo 16:18:51 0:00 2 Jan CHRISTEN (UAE TEAM EMIRATES XRG) 16:18:55, distacco 0:043 Florian STORK (TUDOR PRO CYCLING TEAM) 16:18:55, distacco 0:04 4 Egan BERNAL (NETCOMPANY INEOS) 16:18:55, distacco 0:045 Thymen ARENSMAN (NETCOMPANY INEOS9 16:18:57, distacco 0:06 6 Giulio PELLIZZARI (RED BULL - BORA - HANSGROHE) 16:18:57, distacco 0:06 7 Lennert VAN EETVELT (LOTTO INTERMARCHÉ) 16:19:01, distacco 0:10 8 Enric MAS (MOVISTAR TEAM) 16:19:01, distacco 0:10 9 Markel BELOKI (EF EDUCATION - EASYPOST) 16:19:01, distacco 0:10 10 Jan HIRT (NSN CYCLING TEAM)...🔗 Leggi su Gazzetta.it
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