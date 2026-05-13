LIVE Giro d' Italia | alle 12 | 15 inizia la 5ª tappa 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza

Alle 12:15 si dà il via alla quinta tappa del Giro d'Italia, lunga 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza. La corsa riprende con Giulio Ciccone in maglia rosa, un ciclista di 31 anni proveniente dall’Abruzzo e appartenente alla squadra Lidl-Trek. Attualmente, il corridore ha un vantaggio di 4 secondi sul secondo in classifica generale. La tappa si svolge principalmente su strade italiane, con diverse salite e discese.

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