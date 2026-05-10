LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina il chilometro Red Bull
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. La gara sta attraversando momenti di rallentamento nel gruppo principale, mentre si avvicina il chilometro Red Bull. Le squadre e i ciclisti stanno affrontando il percorso con interesse crescente, e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questa fase. La classifica generale rimane in attesa di eventuali cambiamenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.59 Rallentamento in gruppo. Il margine dei battistrada sale a 56?. Vediamo se i fuggitivi si accaparreranno i secondi di abbuono del traguardo volante. 15.58 Risale a 50? il vantaggio di Tarozzi, Sevilla e Tonelli. 15.58 Il gruppo principale è tirato da un uomo della Soudal di Magnier. 15.57 Una coppia di sposini applaude il Giro d’Italia a bordo strada. 15.55 Ricordiamo che il chilometro Red Bull è posto a 13 km dall’arrivo. 15.53 30 km al traguardo, il gruppo ha 30? di distacco dai tre battistrada. 15.51 Come nella prima tappa rimane nascosta la Decathlon CMA CGM Team di Lund Andresen.🔗 Leggi su Oasport.it
KunmingDaliLijiangShangri-LaMeili: The Only Itinerary You Need
Notizie correlate
LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso in solitaria sul Mollendruz, la Red Bull detta il passo nel gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ripresi i fuggitivi. Si avvicina la salita decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.
Argomenti più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Prima Tappa; Red Bull Rookies Cup | Le Mans, Gara 1 Red Bull TV; Che cos’è il Chilometro Red Bull al Giro d’Italia e quanti secondi assegna. C’era una volta l’Intergiro….