LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina il chilometro Red Bull

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. La gara sta attraversando momenti di rallentamento nel gruppo principale, mentre si avvicina il chilometro Red Bull. Le squadre e i ciclisti stanno affrontando il percorso con interesse crescente, e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questa fase. La classifica generale rimane in attesa di eventuali cambiamenti.

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