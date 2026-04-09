Oggi in una tappa del Giro dei Paesi Baschi, un gruppo di tre corridori si è formato in testa, composto da Soler, Tucwell e Johannessenn. Nel frattempo, il resto del gruppo si trova nelle vicinanze, con Seixas che si avvicina al plotone. La corsa prosegue con un attacco deciso da parte di alcuni corridori e la situazione resta molto incerta. La gara è seguita in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 Si è formato in testa un terzetto con Soler, Tucwell e Johannessenn. 14? di vantaggio per loro sugli inseguitori. 16.47 Ci riprova Soler con Tuckwell e Johannessen. 16.46 In testa ci sono Fortunato e Scaroni (XDS Astana), Vansevenant (Soudal Quick Step), Martin e Braz Afonso (Groupama FDJ), Soler (UAE), Simmons (Lidl-Trek), Tuckwell (Red Bull Bora), Lopez (Movistar), Verstrynge (Alpecin), Aranburu (Cofidis), Langellotti (Inoes) e Johannessen (Uno-X). 16.43 Ci sono anche Scaroni e Fortunato. 16.40 Davanti undici corridori hanno preso in testa la discesa. 16.39 Ci riprova Lipowitz ma Seixas reagisce ancora. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: undici uomini in testa, vicino il gruppo con Seixas

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LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: McNulty prosegue la sua azione in solitariaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Scende anche il ritardo del gruppo maglia gialla ora a 2'30. 16.15 40 chilometri al termine, a McNulty ... oasport.it

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