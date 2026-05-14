Nella tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, quattro ciclisti italiani si trovano in testa alla gara, mentre il gruppo principale si trova a circa 30 secondi di distanza. Tra i fuggitivi ci sono due atleti del team Alpecin Premier – Tech, uno del Team Polti VisitMalta e uno della Bardiani CSF 7 Saber. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e può essere seguita attraverso la diretta streaming. La corsa continua con gli atleti impegnati in questa fase di fuga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.20 Luca Vergallito (Alpecin Premier – Tech), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Martin Marcellusi e Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) sono i quattro fuggitivi in testa alla corsa. Il gruppo ha 34? di svantaggio. 16.17 Mancano meno di 60 km alla conclusione. 16.14 Con l’abbandono di De Lie e Groves si è ristretto il campo dei velocisti, ma rimangono molti i contendenti alla vittoria. Oltre ai già citati Magnier e Milan, ci sono diversi corridori che potrebbero ottenere il successo. Tobias Lund Andresen, Pascal Ackermann e Ethan Vernon sono alcuni nomi importanti per il finale odierno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro italiani davanti, il gruppo a 30?

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