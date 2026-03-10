Oggi si corre la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con il gruppo che tiene sotto controllo i quattro fuggitivi. La diretta della corsa è disponibile a partire dalle 15, con aggiornamenti continui sulla situazione in corsa. La gara si svolge lungo il percorso tra il Tirreno e l’Adriatico, con i ciclisti impegnati in una fase di corsa molto tattica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 12.53 La corsa si infiammerà probabilmente sul settore in ghiaia di Piano Cappellina. 12.50 Tarozzi ha un ritardo di 1’45” da Ganna nella generale. 12.47 Superato un breve tratto in salita. Da qui ancora pianura fino a circa 70 chilometri dal traguardo. 12.44 Circa 65 chilometri allo Sprint Intermedio di Pomarance. 12.41 La velocità media di questi 90? di corsa è di 43 kmh. 12.38 Attenti nelle prime posizioni del gruppo anche gli uomini dell’Alpecin. Van der Poel vuole prendersi questa seconda tappa. 12.35 Il vantaggio dei quattro battistrada è sceso a 3?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla i quattro fuggitivi

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro all'attacco con due italiani

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

