LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan vuole sbloccarsi a Napoli

Oggi si svolge la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli. La corsa è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La tappa è stata disputata lungo un percorso che attraversa diverse zone della regione, con la conclusione nel centro di Napoli. La gara prosegue con i ciclisti impegnati nei tratti più impegnativi del percorso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli. La Corsa Rosa arriva nel capoluogo campano per la quarantasettesima volta nella sua storia. Sono 141 i km che affronteranno oggi i corridori. L’unico GPM della giornata è quello di Cava De’ Tirreni (6.5 km al 3% medio, quarta categoria), che però è ancora molto lontano dal traguardo. Gli ultimi 70 km saranno caratterizzati da molti passaggi nei centri urbani, che renderanno il gruppo nervoso e allungato. A 49 km dalla conclusione è posto lo sprint intermedio di Brusciano, mentre ai -23.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan vuole sbloccarsi a Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca il riscattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia... LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà volata in Bulgaria, Milan ci provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d’Italia... Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard; Giro d'Italia 2026; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d'Italia 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Red Bull si mette in testa al gruppo, si avvicina la Montagna Grande di Viggiano x.com LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga bidone in porto! Ad Arrieta una frazione folle, Eulalio maglia rosa con tanti minuti di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA LA TAPPA DI DOMANI PAESTUM-NAPOLI 17.55 Grazie per averci ... oasport.it LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan vuole sbloccarsi a NapoliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d'Italia 2026, ... oasport.it