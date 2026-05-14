Oggi si svolge la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli. La corsa è in corso e gli appassionati possono seguire la cronaca in tempo reale. La gara si svolge lungo un percorso che attraversa diverse zone della regione e vede i ciclisti impegnati in una sfida tra i più forti. È prevista una giornata ricca di emozioni e di verifiche per le squadre in vista delle tappe successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli. La Corsa Rosa arriva nel capoluogo campano per la quarantasettesima volta nella sua storia. Sono 141 i km che affronteranno oggi i corridori. L’unico GPM della giornata è quello di Cava De’ Tirreni (6.5 km al 3% medio, quarta categoria), che però è ancora molto lontano dal traguardo. Gli ultimi 70 km saranno caratterizzati da molti passaggi nei centri urbani, che renderanno il gruppo nervoso e allungato. A 49 km dalla conclusione è posto lo sprint intermedio di Brusciano, mentre ai -23.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan deve dare una svolta nella Paestum-Napoli

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