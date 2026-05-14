Alle 13.51, il Giro d’Italia 2026 si avvicina alla partenza con meno di 25 minuti di attesa. La tappa di oggi prevede un percorso che include un solo Gran Premio della Montagna, situato a Cava de’ Tirreni, con una salita di 6,4 chilometri al 3% di pendenza, posta a 101 chilometri dall’arrivo. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre i corridori si preparano a partire per la frazione odierna. Gli spettatori possono seguire la diretta per gli ultimi sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13.51 Il percorso odierno presenta solo un GPM, quello di Cava de’ Tirreni (6,4 km al 3%), posto a 101 km dal traguardo. 13.48 Ricordiamo che Giulio Ciccone (Lidl Trek) ha perso la maglia rosa al termine della frazione di ieri, con il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) nuovo leader della classifica generale. 13.45 Il dislivello della tappa di quest’oggi sarà appena di 500 metri. 13.42 La frazione odierna sarà priva di difficoltà per gli uomini di classifica, che potranno rifiatare prima del temibile Blockhaus di domani. 13.39 L’Italia è ancora a secco di successi di tappa in questa edizione del Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: meno di 25? alla partenza ufficiale

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