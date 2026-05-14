Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Due corridori della squadra Alpecin-Premier Tech sono attivi all’attacco, mentre un atleta del team faentino si trova in una posizione di inseguimento. Con lui ci sono altri due compagni di squadra, provenienti da squadre diverse. La classifica generale viene costantemente aggiornata, offrendo uno sguardo sulla lotta tra i principali protagonisti della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.03 Tarozzi non è solo all’inseguimento dei due battistrada: con il corridore faentino ci sono il compagno di squadra Martin Marcellusi e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 15.00 Tra 3 km i due battistrada inizieranno il GPM di Cava De’ Tirreni. Manuele Tarozzi (Bardiani CSF) è uscito dal gruppo per provare a raggiungere i due fuggitivi. 14.57 Meteo molto variabile sulle strade del Giro in questa tappa campana: partenza con cielo totalmente coperto, ora sulla corsa c’è qualche raggio di sole, ma in lontananza sono presenti altri nuvoloni che non promettono nulla di buono. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini della Alpecin-Premier Tech all’attacco, c’è Vergallito

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