LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attenzione alla pioggia nella prossima ora due uomini in fuga

Oggi si corre la seconda tappa del Giro d’Italia 2026 in Bulgaria, con circa 130 chilometri ancora da percorrere. Due corridori sono in fuga, mentre si avvicina la fine della tappa. La pioggia sta interessando la zona e potrebbe influenzare la gara nelle prossime ore. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre i ciclisti affrontano le ultime fasi della tappa.

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