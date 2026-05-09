LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attenzione alla pioggia nella prossima ora due uomini in fuga

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si corre la seconda tappa del Giro d’Italia 2026 in Bulgaria, con circa 130 chilometri ancora da percorrere. Due corridori sono in fuga, mentre si avvicina la fine della tappa. La pioggia sta interessando la zona e potrebbe influenzare la gara nelle prossime ore. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre i ciclisti affrontano le ultime fasi della tappa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:33 130 chilometri alla conclusione della seconda delle tre tappe bulgare che aprono il Giro d’Italia. 13:30 Saranno due in ogni tappa gli sprint intermedi. Il primo assegnerà i punti per la maglia ciclamino, mentre il secondo gli abbuoni utili alla classifica generale. 13:27 Temperature autunnali sulle strade bulgare. In diversi scelgono di applicare i cosiddetti manicotti per coprirsi. 13:24 Torna a superare i cinque minuti il vantaggio dei due fuggitivi della prima ora. 13:21 1900 metri di dislivello ancora da coprire quest’oggi per i corridori della corsa rosa.🔗 Leggi su Oasport.it

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