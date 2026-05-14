LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | caduta senza conseguenze per Milan

Oggi si è corsa una tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in diretta. Durante la gara, un ciclista è caduto, ma senza riportare ferite o conseguenze. La corsa prosegue con una coppia di attaccanti che mantiene un vantaggio di circa 30 secondi sulla testa della classifica generale. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, mentre gli atleti affrontavano le diverse fasi del percorso. I tempi e le posizioni sono stati aggiornati in tempo reale lungo tutto il tragitto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.36 Vantaggio di ’30” per la coppia di attaccanti. 14.33 Attaccano Edward Planckaert e Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech). 14.31 Inizio complicato di tappa per Milan, finito già a terra, in una giornata dove punta a prendersi la rivincita su Magnier. 14.28 Insieme al velocista azzurro è caduto anche il compagno di squadra Matteo Sobrero e tre uomini della Uno-X Mobility: Johannes Kulset, Andreas Leknessund e Sakarias Koller Loland. 14.26 Coinvolto anche Jonathan Milan in una piccola caduta in gruppo, per fortuna senza conseguenze. Il corridore friulano costretto a cambiare bici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: caduta senza conseguenze per Milan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Sullo stesso argomento LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca il riscattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia... LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan vuole sbloccarsi a NapoliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia... Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard; Giro d'Italia 2026; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d'Italia 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada. DIRETTA Giro d'Italia 2026 LIVE Sesta Tappa: from Paestum to Napoli in 141 km with a mostly flat profile and a chancy finale. Real-time rider tracking, stage classifications, and updated gaps available via our app. Live start at 13:50 with TV and streami… x.com LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: caduta senza conseguenze per MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 14.28 Insieme al velocista azzurro è caduto anche il compagno di ... oasport.it LIVE Giro d'Italia, tra poco via alla 6ª tappa: 142 km da Paestum a NapoliUna tappa breve e perlopiù pianeggiante, ma anche una delle più belle e scenografiche di questa edizione: Afonso Eulalio, in maglia rosa, e gli altri potranno godersi il Tempio di Nettuno, la Costiera ... gazzetta.it