Giro d’Italia 2026 Magnier vince la prima tappa in volata Una brutta caduta di gruppo a poco dall’arrivo

Da cdn.ilfaroonline.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con una vittoria in volata di un ciclista che corre per una squadra italiana. La corsa, partita oggi da Nesseba e arrivata a Burgas in Bulgaria, ha attraversato 147 chilometri dedicati ai velocisti. Poco prima dell’arrivo si è verificata una caduta di gruppo che ha coinvolto diversi corridori, rallentando la conclusione della frazione.

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La prima tappa del Giro d’Italia 2026, partito oggi giovedì 8 maggio in Bulgaria (Nesseba-Burgas, 147 km per velocisti), si è chiuso con una caduta di gruppo a poche centinaia di metri dall’arrivo. Lo sprint sul traguardo se lo è aggiudicato Paul Magnier, prima maglia rosa dell’edizione 2026, al suo primo successo nella gara. Alle spalle del velocista della Soudal Quick-Step sono arrivati Tobias Lund Andresen (Team Decathlon) e Ethan Vernon (Nsn Cycling Team). Quarto posto per uno dei favoriti, l’azzurro Jonathan Milan (Lidl-Trek). “Sono molto emozionato e orgoglioso della mia performance e di quella del team. E’ un’occasione importante per noi, che celebriamo la partnership con Castelli e con una maglia speciale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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