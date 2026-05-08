Giro d’Italia 2026 Magnier vince la prima tappa in volata Una brutta caduta di gruppo a poco dall’arrivo

La prima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con una vittoria in volata di un ciclista che corre per una squadra italiana. La corsa, partita oggi da Nesseba e arrivata a Burgas in Bulgaria, ha attraversato 147 chilometri dedicati ai velocisti. Poco prima dell’arrivo si è verificata una caduta di gruppo che ha coinvolto diversi corridori, rallentando la conclusione della frazione.

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