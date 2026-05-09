LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi ai -70 km

Oggi, a 70 chilometri dall’arrivo, il gruppo principale si sta concentrando sui fuggitivi durante la seconda tappa in Bulgaria del Giro d’Italia 2026. La corsa è ancora in pieno svolgimento, con i ciclisti impegnati a mantenere o recuperare posizioni. La classifica generale si sta delineando mentre i corridori affrontano le ultime fasi della tappa, che rappresenta la seconda di tre in questa fase iniziale della competizione.

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