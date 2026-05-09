LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi ai -70 km
Oggi, a 70 chilometri dall’arrivo, il gruppo principale si sta concentrando sui fuggitivi durante la seconda tappa in Bulgaria del Giro d’Italia 2026. La corsa è ancora in pieno svolgimento, con i ciclisti impegnati a mantenere o recuperare posizioni. La classifica generale si sta delineando mentre i corridori affrontano le ultime fasi della tappa, che rappresenta la seconda di tre in questa fase iniziale della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:12 70 chilometri all’arrivo della seconda delle tre tappe bulgare che inaugurano il Giro d’Italia 2026. 15:09 Il gruppo abbassa d’improvviso l’andatura quasi fermandosi. Rientrano tutti i velocisti staccatisi in precedenza, anche De Lie. 15:06 Il belga De Lie (Lotto – Intermarchè) è in solitaria ad un minuto esatto dal gruppo maglia rosa. 15:03 Terminata la discesa maggiormente ripida. La strada continuerà tendenzialmente a scendere nei prossimi 40 km, intramezzata però da diversi strappetti. 15:00 80 chilometri all’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia 2026.🔗 Leggi su Oasport.it
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