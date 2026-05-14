LIVE Darderi-Jodar 7-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | pazzesca rimonta nel 1° set da 80 minuti!
Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Jodar è stato caratterizzato da un primo set molto combattuto, durato circa 80 minuti. Dopo aver perso il primo game, Jodar ha commesso alcuni errori e non è riuscito a rispondere efficacemente alle offensive di Darderi. La partita prosegue con punti alternati, tra occasioni mancate e scambi intensi, mentre il punteggio si mantiene molto equilibrato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Non risponde sulla seconda Jodar. 30-0 Sbaglia alla fine lo smash dopo non aver chiuso più volte l’iberico. 15-0 Servizio e dritto perentorio! 00:18 Serve un’impresa a Rafa Jodar, sotto un set dopo che era 5-2 e servizio nel tie break! DARDERIIII-Jodar 7-6(5)! SI FERMA AL DI QUA DELLA RETEEE! IL ROVESCIO DI JODAR! CHE RIMONTAA! 6-5 IN RETEEEE il passante di dritto di Jodar! Che punto ha tirato su l’azzurro! Da 2-5! A set point! 5-5 Grandissima prima vincente alla T di Darderi. 4-5 Scambio lungo, lo vince Darderi con l’errore di dritto di Jodar. 3-5 In rete il dritto difensivo di Jodar! 2-5 Smorzata che ci si ritorce contro col passante al corpo di rovescio di Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it
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