LIVE Darderi-Jodar 7-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | pazzesca rimonta nel 1° set da 80 minuti!

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Jodar è stato caratterizzato da un primo set molto combattuto, durato circa 80 minuti. Dopo aver perso il primo game, Jodar ha commesso alcuni errori e non è riuscito a rispondere efficacemente alle offensive di Darderi. La partita prosegue con punti alternati, tra occasioni mancate e scambi intensi, mentre il punteggio si mantiene molto equilibrato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Non risponde sulla seconda Jodar. 30-0 Sbaglia alla fine lo smash dopo non aver chiuso più volte l’iberico. 15-0 Servizio e dritto perentorio! 00:18 Serve un’impresa a Rafa Jodar, sotto un set dopo che era 5-2 e servizio nel tie break! DARDERIIII-Jodar 7-6(5)! SI FERMA AL DI QUA DELLA RETEEE! IL ROVESCIO DI JODAR! CHE RIMONTAA! 6-5 IN RETEEEE il passante di dritto di Jodar! Che punto ha tirato su l’azzurro! Da 2-5! A set point! 5-5 Grandissima prima vincente alla T di Darderi. 4-5 Scambio lungo, lo vince Darderi con l’errore di dritto di Jodar. 3-5 In rete il dritto difensivo di Jodar! 2-5 Smorzata che ci si ritorce contro col passante al corpo di rovescio di Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Jodar 7-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pazzesca rimonta nel 1° set da 80 minuti! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Darderi-Jodar 5-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: volata nel 1° set! LIVE Darderi-Jodar 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: è tie break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Smorzata che ci si ritorce contro col passante al corpo di rovescio di Jodar. Temi più discussi: LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!; Live Rafael Jódar - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 13/05/2026; Rafael Jodar v Luciano Darderi (13/05/2026); Darderi-Jodar agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming. #darderijodar - Results on X | Live Posts & Updates x.com Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVEL'italoargentino e il predestinato spagnolo si giocano l'accesso alle semifinali di Roma, chi vince sfida Ruud: tutti gli aggiornamenti in diretta ... corrieredellosport.it LIVE Darderi-Jodar 7-6, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pazzesca rimonta nel 1° set da 80 minuti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 A quindici l'italo argentino. 40-15 In rete il recupero di palla corta dell'iberico, che si arrabbia con ... oasport.it