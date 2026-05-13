LIVE Darderi-Jodar 5-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | volata nel 1° set!

Al Foro Italico, il primo set tra Darderi e Jodar si è concluso con un punteggio di 5-5, segnando una fase molto combattuta. Durante il match, sono stati registrati alcuni scambi di rilievo, tra cui un doppio fallo e una palla corta che ha portato a una discussione sulla chiamata. La partita si svolge sotto una leggera nebbia, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite la diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Doppio fallo. 15-15 Palla corta telefonata ma vinta la schermaglia di volo! C’è nebbia. Non vorremmo piovesse. 15-0 Servizio e dritto, coppia di smash a risolvere per Jodar. 5-5 A quindici l’italo argentino. 40-15 In rete il recupero di palla corta dell’iberico, che si arrabbia con l’angolo! 30-15 Lungo il rovescio lungoriga di Jodar, scambio lungo! 15-15 Dritto lungoriga, largo di poco in difesa di Luciano. 15-0 Sbaglia il recupero di smorzata Jodar. 4-5 Servizio vincente. A-40 Lungo il rovescio carico di Darderi. 40-40 Kick e dritto di là. 40-A Palla break, risposta profonda di Darderi. 40-40 Altro errore dello spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Jodar 5-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: volata nel 1° set! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo a minuti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:32 Giocatori in campo a minuti, predestinato iberico che da testa di serie numero 32 ha bissato il... LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:46 QUI potete recuperare il match con Zverev, clamorosa rimonta dell’italo argentino. Temi più discussi: Rafael Jodar v Luciano Darderi (13/05/2026); Jodar non delude e aspetta Arnaldi. Zverev avanza; Darderi-Jodar oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Darderi-Jodar vale la semifinale: quando e dove vederla. orii151 ? ? x.com LIVE Darderi-Jodar 5-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: volata nel 1° set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 A quindici l'italo argentino. 40-15 In rete il recupero di palla corta dell'iberico, che si arrabbia con ... oasport.it Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVEL'italoargentino e il predestinato spagnolo si giocano l'accesso alle semifinali di Roma, chi vince sfida Ruud: tutti gli aggiornamenti in diretta ... corrieredellosport.it