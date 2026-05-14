LIVE Darderi-Jodar 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | è tie break nel 1° set
Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Jodar si sta svolgendo con un punteggio di 6-6 nel primo set. La partita è in corso e si sta giocando un tie break per determinare il vincitore del primo parziale. Durante lo scambio, Jodar ha tentato uno smorzata che si è rivelata fallosa, con Darderi che ha risposto con un passante di rovescio al corpo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Smorzata che ci si ritorce contro col passante al corpo di rovescio di Jodar. 2-4 Chiude di dritto il bello scambio Jodar ed ottiene il break, seppur mini. 2-3 Chiude l’iberico che ha rischiato più di qualcosa non chiudendo il comodo tocchettino. 2-2 Sbaglia subito con il rovescio Jodar! 1-2 Doppio fallo. Pesante? 1-1 Palla corta vincente di Darderi! 0-1 Con il dritto chiude dopo aver comandato Jodar. 6-6 Largo il dritto difensivo in cross di Jodar. TIE-BREAK! 40-30 Grande prima slice, lo scambio parte ed è Luciano a comandare con il dritto. Lungo il dritto difensivo di Jodar. 30-30 ACE!!! 15-30 Gran dritto dal centro di Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it
Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner FIRST Final of 2026 | Monte-Carlo 2026 Final Highlights
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Darderi-Jodar 5-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: volata nel 1° set!
Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tie-break nel 1° set
Temi più discussi: LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!; Live Rafael Jódar - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 13/05/2026; Rafael Jodar v Luciano Darderi (13/05/2026); Darderi-Jodar agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming.
#darderijodar - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Darderi-Jodar, in palio la semifinale del Masters 1000 di Roma: la diretta in tempo reale facebook
Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVEL'italoargentino e il predestinato spagnolo si giocano l'accesso alle semifinali di Roma, chi vince sfida Ruud: tutti gli aggiornamenti in diretta ... corrieredellosport.it
LIVE Darderi-Jodar 5-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gioco interrotto per nebbia, pazzescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 A quindici l'italo argentino. 40-15 In rete il recupero di palla corta dell'iberico, che si arrabbia con ... oasport.it