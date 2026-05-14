LIVE Darderi-Jodar 7-6 5-7 ATP Roma 2026 in DIRETTA | doppio match point mancato dall’azzurro

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Jodar si è concluso con un risultato di 7-6, 5-7, dopo che l’azzurro ha mancato due occasioni di match point nel terzo set. Attualmente, Darderi sta chiedendo una pausa toilette prima di affrontare il set decisivo. La partita è stata caratterizzata da emozioni e momenti di tensione, con il punteggio che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve prima Darderi nel set decisivo. Toilet break in corso Darderi-Jodar 7-6, 5-7! Che peccato, l’azzurro non ha sfruttato un paio di matfh point. Tanto merito al rivale che non ha fatto una piega neanche sotto 0-3 nel secondo e dopo non aver sfruttato un margine di 5-2 nel tie-break del set d’apertura. 40-0 Altra smorzata vincente Jodar. 30-0 Lungo il dritto di Darderi. 15-0 Comanda e colpisce con la smorzata Jodar. Che carattere questo ragazzo! Ricordiamo che l’azzurro ha avuto due match point ed era 3-0 15-40! 5-6 Si consegna con la smorzata Darderi. Break. Darderi sa che non sta per succedere nulla di buono.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Jodar 7-6, 5-7, ATP Roma 2026 in DIRETTA: doppio match point mancato dall’azzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Darderi-Jodar 7-6, 5-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: due match point sul groppone dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Passa alla grande di controbalzo e con il dritto Jodar, numero! 5-5 Grandissimo cross di dritto dello... LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il predestinato spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale che vede di... Temi più discussi: LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!; Live Rafael Jódar - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 13/05/2026; Rafael Jodar v Luciano Darderi (13/05/2026); Darderi-Jodar agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming. #darderijodar - Results on X | Live Posts & Updates x.com Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVEL'italoargentino e il predestinato spagnolo si giocano l'accesso alle semifinali di Roma, chi vince sfida Ruud: tutti gli aggiornamenti in diretta ... corrieredellosport.it LIVE Darderi-Jodar 7-6, 5-7, ATP Roma 2026 in DIRETTA: clamorosa chance mancata dall’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 Gran dritto anomalo di Jodar, azzurro che ha messo largo il rovescio difensivo. A-40 Priiiiima ... oasport.it