Oggi gli Internazionali d’Italia 2026 proseguono con i quarti di finale, dove l’azzurro Luciano Darderi si trova di fronte a Rafael Jodar, un giocatore spagnolo considerato tra i favoriti. La partita si sta giocando in diretta, con gli appassionati che seguono con attenzione gli sviluppi di questo confronto decisivo per l’accesso alle semifinali. L’incontro si svolge sui campi della capitale, con i giocatori impegnati in un match molto atteso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale che vede di fronte clamorosamente Luciano DARDERI opposto a Rafael JODAR per un posto nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2026. L’italo argentino ha compiuto un paio di miracoli: prima ha trovato il modo di girare una partita complicatissima (per merito del rivale) contro Tommy Paul, facendola sua per 3-6, 6-3, 6-2, poi c’è stato il miracolo, sempre sulla BNP Paribas Arena, contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Quest’ultimo ha senz’altro contribuito a regalare di fatto la partita a Darderi, che però non ha mai mollato, anche sotto di set e break.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il predestinato spagnolo

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