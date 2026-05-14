LIVE Darderi-Jodar 7-6 5-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | due match point sul groppone dell’azzurro

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo di Roma, il match tra un tennista italiano e uno spagnolo si sta svolgendo con grande intensità. Dopo aver vinto il primo set al tiebreak, il giocatore italiano si trova ora in vantaggio nel secondo, con il punteggio di 5-5. Lo spagnolo ha mostrato alcune giocate di qualità, tra cui un passante di controbalzo e un potente cross di dritto, che hanno reso la partita molto combattuta. Sono state infatti due le chance di semifinale sfumate all’ultimo momento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   0-15 Passa alla grande di controbalzo e con il dritto Jodar, numero! 5-5 Grandissimo cross di dritto dello spagnolo, che match amici! Peccato, due palle per la semifinale se ne sono andate. Ma è davvero bellissimo! A-40 Non passa il rovescio difensivo di Darderi, che rischio Jodar sullo schiaffo di volo! Che match! 40-40 Lungo il rovescio di Luciano, ha provato a chiudere col lungoriga. 40-A Clamoroso errore di volo di Jodar. Altro match point. Ora! 40-40 Servizio e dritto. 30-40 FUORIII GIRIIII di dritto Jodar dopo il servizio, ennesimo gratuito. Ci siamo! 30-30 Chiude col dritto lungoriga Luciano ed è a due punticini dalla semifinale di Roma.🔗 Leggi su Oasport.it

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