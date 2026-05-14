LIVE Darderi-Jodar 7-6 5-7 6-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA DIRETTA | il gladiatore italiano logora il giovane iberico e chiude la battaglia con un sonoro bagel!

Sul campo di Roma, il giocatore italiano ha concluso un match lungo e combattuto contro un avversario iberico, che si è concluso con un punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Durante la partita, una nube tossica ha temporaneamente interrotto l'incontro. La sfida si è svolta davanti a un pubblico presente in tribuna, con il tennista italiano che ha vinto il set decisivo con un bagel.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FIGURACCIA A ROMA: UNA NUBE TOSSICA INTERROMPE IL MATCH TRA DARDERI E JODAR Si chiude qui la DIRETTA LIVE delle esima impresa capitolina di Luciano Darderi che accede alla semifinale della parte bassa di tabellone degli Internazionali d’Italia 2026 contro Ruud. Si giocherà venerdì 15 maggio o alle 13.00 o alle 19.00. Un saluto sportivo! 02:05 Continua la sua grande scalata Luciano, e che entra nei primi 16 del ranking e sarà tra le prime 16 teste di serie al Roland Garros. La vittoria di oggi vale tantissimo. “Olè Olè Olè, Lucio, Lucio!” Dalle tribune del centrale. 02:05 Trema Luciano quando scrive sulla telecamera “Roma ti amo”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Jodar 7-6, 5-7, 6-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA DIRETTA: il gladiatore italiano logora il giovane iberico e chiude la battaglia con un sonoro bagel! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Arnaldi-Jodar 0-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: show dell’iberico LIVE Arnaldi-Jodar 1-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iberico per adesso ingiocabileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:20 Jodar-Arnaldi 6-1! Primo parziale sconcertante, fino al 5-0, 40-0. Temi più discussi: LIVE Darderi-Jodar 7-6, 5-7, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: doppio match point mancato dall’azzurro; Live Rafael Jódar - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 13/05/2026; Rafael Jodar v Luciano Darderi (13/05/2026); Darderi-Jodar agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming. #darderijodar - Results on X | Live Posts & Updates x.com LIVE Darderi-Jodar 7-6, 5-7, 6-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA DIRETTA: il gladiatore italiano logora il giovane iberico e chiude la battaglia con un sonoro bagel!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FIGURACCIA A ROMA: UNA NUBE TOSSICA INTERROMPE IL MATCH TRA DARDERI E JODAR Si chiude qui la DIRETTA LIVE delle ... oasport.it Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVEL'italoargentino e il predestinato spagnolo si giocano l'accesso alle semifinali di Roma, chi vince sfida Ruud: tutti gli aggiornamenti in diretta ... corrieredellosport.it