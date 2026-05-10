LIVE Arnaldi-Jodar 0-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | show dell’iberico
Al torneo ATP di Roma, l’incontro tra Arnaldi e Jodar si è concluso con un risultato di 0-5 a favore dello spagnolo. Durante il match, Arnaldi ha commesso un dritto fuori e ha subito un break durante uno scambio in cui Jodar ha utilizzato un servizio slice. L’andamento della partita si è svolto sotto gli occhi dei presenti, con Jodar che ha mantenuto il controllo dei punti cruciali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Dritto fuori di Arnaldi. 15-0 Servizio slice e dritto comodissimo. 0-5 Buona anche questa, clamoroso vincente anomalo di Jodar con il dritto. Pensate al pubblico del Centrale, che ha assistito prima a un 6-1, 6-0. 30-40 Gratuito puntuale di dritto dopo il servizio per Arnaldi, che offre anche qui chance di break. 30-30 Ace sporco!!!! 15-30 Non risponde di rovescio! C’è la notizia! Jodar ha sbagliato la risposta sulla seconda di rovescio. 0-30 Risposta vincente, scatenato ora Jodar. 0-15 Rovescio lungoriga mozzafiato di Jodar, che si avventa sulla comoda chiusura e la effettua senza effetti speciali, quelli che tante volte vuole Arnaldi.🔗 Leggi su Oasport.it
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