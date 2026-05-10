LIVE Arnaldi-Jodar 0-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | show dell’iberico

Al torneo ATP di Roma, l’incontro tra Arnaldi e Jodar si è concluso con un risultato di 0-5 a favore dello spagnolo. Durante il match, Arnaldi ha commesso un dritto fuori e ha subito un break durante uno scambio in cui Jodar ha utilizzato un servizio slice. L’andamento della partita si è svolto sotto gli occhi dei presenti, con Jodar che ha mantenuto il controllo dei punti cruciali.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Dritto fuori di Arnaldi. 15-0 Servizio slice e dritto comodissimo. 0-5 Buona anche questa, clamoroso vincente anomalo di Jodar con il dritto. Pensate al pubblico del Centrale, che ha assistito prima a un 6-1, 6-0. 30-40 Gratuito puntuale di dritto dopo il servizio per Arnaldi, che offre anche qui chance di break. 30-30 Ace sporco!!!! 15-30 Non risponde di rovescio! C’è la notizia! Jodar ha sbagliato la risposta sulla seconda di rovescio. 0-30 Risposta vincente, scatenato ora Jodar. 0-15 Rovescio lungoriga mozzafiato di Jodar, che si avventa sulla comoda chiusura e la effettua senza effetti speciali, quelli che tante volte vuole Arnaldi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Jodar 0-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: show dell’iberico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Arnaldi-Jodar 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio scoraggiante dell’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Impressionante risposta di rovescio, in tuffo, di Jodar, ultimi centimetri di campo e break. LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo! La fenice di Sanremo sfida il predestinato ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:49 Giocatori in campo! 20:46 Giocatori nel tunnel! 20:45 Il motivo è la leggera pioggia che era giunta... Argomenti più discussi: Jodar non delude e aspetta Arnaldi; LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 7-6, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la fenice di Sanremo compie l’epica impresa! Ora un predestinato; RECAP! Day 4: Darderi e Musetti chiudono con il punto esclamativo; Matteo Arnaldi Vs Rafael Jodar: risultati in diretta, formazioni e testa a testa.